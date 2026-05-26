В Воронеже водитель маршрутного автобуса проехал на красный

Сотрудники ГАИ по Воронежу нашли в сети видеозапись, на которой водитель автобуса нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Автоинспекторы выяснили, что у дома № 12 по улице Краснознамённой 37-летний водитель автобуса «Волгабус» (маршрут № 5) проехал на запрещающий сигнал светофора.
В соответствии с ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ нарушитель оштрафован на полторы тысячи рублей.
— С водителем провели беседу о недопущении нарушений правил дорожного движения, — заверили в полиции.
