Трамваи не будут ходить через парк «Сокольники» утром 30 мая

Трамваи не будут ходить через парк «Сокольники» с 08:00 до 10:00 30 мая. Это связано с обрезкой деревьев, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
В указанный период транспорт поедет по измененным маршрутам. В частности, трамваи № 4 проследуют через Краснобогатырскую улицу и станцию метро «Преображенская площадь», а № 25 — от усадьбы Останкино до Богородского.
«Пользуйтесь метро и трамваем № 11», — добавили в ведомстве.
Кроме того, 30 мая движение временно закроют в районе Цветного бульвара из-за проведения Московского детского велофестиваля. Автомобилисты не смогут проехать с 00:01 до 20:00 по участку от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях. Также в местах перекрытий будет запрещена парковка.