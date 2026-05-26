Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамваи не будут ходить через парк «Сокольники» утром 30 мая

Это связано с обрезкой деревьев, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Источник: РИА "Новости"

Трамваи не будут ходить через парк «Сокольники» с 08:00 до 10:00 30 мая. Это связано с обрезкой деревьев, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В указанный период транспорт поедет по измененным маршрутам. В частности, трамваи № 4 проследуют через Краснобогатырскую улицу и станцию метро «Преображенская площадь», а № 25 — от усадьбы Останкино до Богородского.

«Пользуйтесь метро и трамваем № 11», — добавили в ведомстве.

Кроме того, 30 мая движение временно закроют в районе Цветного бульвара из-за проведения Московского детского велофестиваля. Автомобилисты не смогут проехать с 00:01 до 20:00 по участку от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях. Также в местах перекрытий будет запрещена парковка.