В Волгограде на две ночи 26 и 28 мая закроют ж/д переезд в Советском районе

Автомобилисты не смогут две ночи проехать через пути на пересечении улиц Слесарной и Инструментальной в Советском районе Волгограда. Железнодорожный переезд возле «Обувной фабрики» будет закрыт в ночное время 26 и 28 мая 2026 года на время ремонта, сообщили в ПривЖД.