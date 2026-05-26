Правительство раскрыло число бюджетных мест в вузах на 2026 год

На программах среднего профессионального образования (СПО) предусмотрели около 880 тысяч мест, а в вузах — свыше 620 тысяч. Больше всего возможностей — по инженерным и техническим специальностям: власти делают ставку на подготовку кадров для востребованных отраслей экономики.
Одно из важных изменений нынешнй кампании — детализация целевой квоты в высшем образовании. Теперь она включает свыше 83 тысяч мест и распределена с учетом конкретных заказчиков, направлений подготовки, университетов и регионов трудоустройства. Ранее квоту устанавливали в процентах по стране в целом. Незаполненные целевые места смогут перераспределить, в том числе в пользу участников спецоперации и их детей. Абитуриенты с целевым договором на программах СПО получат право на первоочередное зачисление.
Упростить подачу документов помогут цифровые сервисы. К суперсервису «Поступление в вуз онлайн» уже подключились 1 824 университета — на 100 больше, чем годом ранее. Пилотную версию сервиса «Поступление в СПО онлайн» запустят в пяти регионах: Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Ульяновской областях и Красноярском крае.
Еще одно новшество — «день тишины» при приеме в вузы. В этот день университет издает приказ о зачислении, и абитуриент уже не может менять согласия на поступление. По словам замминистра науки и высшего образования Андрея Омельчука, мера сделает конкурсную ситуацию более прозрачной и предсказуемой: накануне «дня тишины» видна вся картина отбора, а после издания приказа манипуляции с согласиями исключаются.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал родителей выпускников поддержать своих детей перед ОГЭ и ЕГЭ. По его словам, за несколько дней до экзаменов улучшить подготовку уже не получится, а поэтому важно создать для школьника спокойную и комфортную атмосферу, которая поможет справиться со стрессом.