Паводки, лавины и камнепады: В Сочи ограничили доступ к водопадам

Из-за соображений безопасности и сложных погодных условий временно закрыты маршруты к водопадам Глубокий Яр (Пасть Дракона), Поликаря и Менделиха. Об ограничении доступа к популярным природным объектам туристов предупредили в пресс-службе Сочинского национального парка.
Почему закрыты объекты.
Глубокий Яр (Пасть Дракона) признан небезопасным. В скальном каньоне сохраняется риск камнепадов, а из-за переменчивой погоды в горной местности возможны внезапные паводки.
Подходы к водопадам Поликаря и Менделиха все еще завалены деревьями и скрыты под толстым слоем снега. Кроме того, в этих районах сохраняется высокая лавинная опасность.
Озера Хмелевского и гора Ачишхо пока находятся в режиме «зимней спячки» под метровыми сугробами. Туристам рекомендуют набраться терпения и дождаться полного схода снега.
Куда можно отправиться прямо сейчас.
Несмотря на ограничения, большая часть национального парка (около 100 тысяч гектаров) открыта для посещения. В окрестностях Красной Поляны гостей ждут водопады Девичьи слезы и Кейва, а также древние дольмены и уникальные колодцеобразные гробницы.
«Собраться компанией у реки, приготовить на мангале что-то вкусное, отвлечься от повседневной суеты можно на пикниковых полянах. Сейчас открыты: Чвижепсе, Бережок, В долине Мзымты, У Корабельных скал», — рассказали в нацпарке Сочи.
Любителям ночевок напоминают, что поставить палатку на территории нацпарка можно только в одном месте — в долине реки Сочи на территории визит-центра в Ажеке. Чтобы попасть туда, нужно преодолеть живописную семикилометровую тропу, вдоль которой сейчас массово цветут рододендроны. Для отдыха на Ажеке необходимо заранее оформить пропуск и оплатить палаточное место на КПП.
Сотрудники парка убедительно просят путешествовать только по открытым тропам, обязательно оформлять разрешения (пропуска или билеты на экотропы), а также соблюдать чистоту и правила пожарной безопасности.