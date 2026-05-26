Паводки, лавины и камнепады: В Сочи ограничили доступ к водопадам

Любителям ночевок напоминают, что поставить палатку на территории нацпарка можно только в одном месте — в долине реки Сочи на территории визит-центра в Ажеке. Чтобы попасть туда, нужно преодолеть живописную семикилометровую тропу, вдоль которой сейчас массово цветут рододендроны. Для отдыха на Ажеке необходимо заранее оформить пропуск и оплатить палаточное место на КПП.