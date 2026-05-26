В центре Омска ограничат на время «ВелоОмска-2026»

В начале июня в городе пройдет XXVII культурно-спортивный праздник «ВелоОмск-2026». В связи с его проведением вводится временный запрет на проезд по ряду центральных улиц. Об этом предупредили в мэрии Омска.
Проезд будет закрыт с 10:00 5 июня до 21:00 6 июня 2026 года. На этот период под запрет попадают:
— участок улицы Ленина от площади Победы до улицы Интернациональной (с захватом Соборной площади);
-Банковский переулок — от улицы Певцова до Соборной площади;
-улица Ивана Алексеева на отрезке от Соборной площади до улицы Красина;
— улица Тарская — от Ленина до Красина.
Дополнительные неудобства ожидают автомобилистов в субботу, 6 июня. С 9:00 до 14:00 к ранее перечисленным добавятся новые участки — перекрытия станут значительно обширнее.
В этот временной интервал нельзя будет проехать:
— по улице Ленина (на этот раз от площади Победы до Ленинградской площади);
— по улице Герцена (от Интернациональной до Ленина, включая площадь Победы);
— по улице Ивана Алексеева (от Красина до набережной Тухачевского);
— по улице Таубе (от набережной Тухачевского до улицы Партизанской);
— по улице Партизанской (от набережной Тухачевского до Ленина);
— по улице Достоевского (от Партизанской до улицы Победы);
— по улице Спартаковской (на всем протяжении);
— по улице Щербанева (от Ленина до улицы Бударина);
— по улице Думской (от Театральной площади до Ленина);
— по улице Лермонтова (от проспекта К. Маркса до Ленина);
— по улице Броз Тито (от Ильинской до Ленина);
— по улице Чкалова (от Ильинской до Ленина);
— по улице Короленко (от проспекта К. Маркса до Комиссаровской);
— по улице Степана Разина (от дома № 1 на Ленинградской площади до дома № 47 на Ленина);
— по Иртышской набережной (от дома № 1 на Ленинградской площади до улицы Рождественского);
— по улице Ф. Крылова (от Иртышской набережной до улицы В. Иванова);
— по проездам между домами 44 и 45, а также между домами 46 и 48 на Иртышской набережной;
— по проездам в районе домов 1 и 2 на Ленинградской площади (на отрезке от Ленина до Иртышской набережной);
— по Бульвару Победы (от дома № 1 до Иртышской набережной, а также от улицы Иванова до Иртышской набережной);
— по улице Циолковского (от проспекта К. Маркса до Иртышской набережной).
Автомобилистов призывают заранее продумывать пути объезда и принимать во внимание временные изменения в организации дорожного движения.