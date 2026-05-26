Стало известно, как в Красноярском крае отметят День защиты детей

В Красноярском крае 1 июня пройдет праздничная программа ко Дню защиты детей. Фестиваль от «Движения первых» организуют в Уяре, Енисейске, Шарыпове, Железногорске, а также в Назаровском, Рыбинском и Шушенском округах.
В Красноярске детей пригласят на фестиваль «Город первых» в парке «На Каменке». Для юных жителей региона подготовили концерты, игры, мастер-классы, выставки спецтехники и творческие площадки.
«Наша главная миссия — единство, которое проявляется во взаимопомощи, общих ценностях, культуре, любви к семье и Родине. Через совместные игры, мастер-классы взрослые и дети смогут приобрести полезные навыки, узнать о возможностях развития и дополнительного образования», — рассказала Ксения Юрлагина, председатель Совета регионального отделения Движения первых Красноярского края.
В Шарыпове гости увидят выставку пожарно-спасательного оборудования и техники МВД, а также посетят уроки по энергосбережению. В Назаровском округе пройдет костюмированный парад «Народы России». В Железногорске детям покажут спектакль «Красная шапочка».
На фестивале «Город первых» в Красноярске будут работать выставка современной и ретротехники от ГИБДД, концертная программа, творческие мастерские и профориентационные площадки. Для малышей подготовят игровые зоны с аниматорами и аквагримом. Завершится вечер финалом юниор-лиги КВН «Сибирь Молодая» Красноярский край.
Фестиваль пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Полную программу можно посмотреть в региональном сообществе «Движения первых» Красноярского края.