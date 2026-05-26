Детская поликлиника в подмосковном Чехове откроется 1 июня

Открытие детской поликлиники на улице Мира в Чехове Московской области запланировано на 1 июня, строительство объекта уже завершено, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Медучреждение возвели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Я уже второй раз в этой очень важной для жителей Чехова детской поликлинике, которая откроется 1 июня. Здесь есть все необходимое оборудование. Надеюсь, что ваша профессиональная команда врачей, медицинского персонала сделает так, чтобы она работала максимально эффективно», — цитирует пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева, который посетил городской округ.
Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, всего медпомощь там будут получать почти 30 тыс. маленьких пациентов. В пресс-службе напомнили, что в медучреждении будут отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и рентген-кабинет. Также в поликлинике будут работать узкие специалисты. В планах — открыть на ее базе дневной стационар и реабилитационное отделение. В здании сделали удобные зоны ожидания и детские уголки. На территории оборудованы игровая площадка и велопарковка.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.