Детская поликлиника в подмосковном Чехове откроется 1 июня

Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, всего медпомощь там будут получать почти 30 тыс. маленьких пациентов. В пресс-службе напомнили, что в медучреждении будут отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и рентген-кабинет. Также в поликлинике будут работать узкие специалисты. В планах — открыть на ее базе дневной стационар и реабилитационное отделение. В здании сделали удобные зоны ожидания и детские уголки. На территории оборудованы игровая площадка и велопарковка.