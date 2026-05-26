Жителю Советска, который зарезал женщину и выбросил её в пододеяльнике из окна, вынесли строгий приговор

В пользу дочери погибшей взыскали 800 тысяч рублей.

Источник: Клопс.ru

В Советске 37-летнего местного жителя приговорили к 12,5 года лишения свободы за убийство случайной знакомой и попытку скрыть следы преступления. Об этом прокуратура Калининградской области пишет в своём телеграм-канале во вторник, 26 мая.

Вечером 9 января мужчина выпивал в квартире на улице, названной той же датой. Совпадение оказалось зловещим: он заподозрил 46-летнюю женщину в краже, не менее двух раз ударил её ножом в шею, а затем избил руками и ногами. От полученных травм жертва умерла на месте. После житель области позвонил другу, вместе с которым попытался скрыть следы убийства. Тело погибшей нашли прохожие.

Мужчину отправили в колонию особого режима. После освобождения его свободу ограничат ещё на один год. В пользу дочери погибшей взыскали 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Нападавший признался, что после убийства тело женщины завернули в пододеяльник, обмотали липкой лентой, выбросили из окна, а затем оттащили на пустырь. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).