Лунный календарь садовых и огородных работ на июнь 2026 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Июнь — месяц, когда дача требует максимум внимания: рассада почти полностью высажена, начинается активный рост и формирование завязей. При планировании дел в огороде многие ориентируются на лунный календарь. Эта система не имеет научного обоснования, но популярна у садоводов. Какие дни в июне 2026 года считаются благоприятными и неблагоприятными для разных видов дачных работ, когда будет полнолуние и новолуние — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Июнь — месяц, когда дача требует максимум внимания: рассада почти полностью высажена, начинается активный рост и формирование завязей. При планировании дел в огороде многие ориентируются на лунный календарь. Эта система не имеет научного обоснования, но популярна у садоводов. Какие дни в июне 2026 года считаются благоприятными и неблагоприятными для разных видов дачных работ, когда будет полнолуние и новолуние — в материале «Газеты.Ru».

Что такое лунный календарь и зачем он нужен садоводам.

Лунным календарем называют систему исчисления, основанную на сменах фаз Луны. Полный цикл называется синодическим месяцем и длится от одного новолуния до другого — 29,5 суток. Несмотря на точные астрономические расчеты, использование лунного календаря при посадке растений и проведении других работ ~относится к эзотерике и традициям, а не к доказательной науке~. Тем не менее, многие садоводы пользуются им при планировании дел в саду и огороде.

Всего выделяют четыре основные фазы Луны:

* Растущая Луна — считается, что в это время соки растений устремляются вверх, поэтому растущая Луна идеально подходит для посадки и пересадки всего, что плодоносит над землей: томатов, перцев, огурцов, зелени, цветов.



* Убывающая Луна — питание «уходит в корни», поэтому хорошо сеять и сажать корнеплоды: морковь, свеклу, редис, картофель, проводить обрезку и прополку.



* Новолуние и полнолуние — по мнению садоводов, это критические точки, когда растения наиболее уязвимы. В эти дни обычно советуют воздержаться от любых активных работ, кроме уборки и борьбы с вредителями.

На растущей Луне дачники стараются выполнить как можно большее количество дел в саду, рассказала «Газете.Ru» садовод-блогер Светлана Самойлова.

Фазы Луны в июне 2026.

* 1−14 июня — Убывающая Луна.



* 15 июня — Новолуние.



* 16−29 июня — Растущая Луна.



* 30 июня — Полнолуние.

Полнолуние в июне называют Клубничным — в это время племена индейцев собирали клубнику. Оно станет последним микролунием в 2026 году и самым ближайшим к июньскому солнцестоянию (21 июня).

Что сажать в июне 2026.

В июне садоводам предстоит много работы. По словам Светланы Самойловой, главная задача — высадить рассаду, если это еще не было сделано. Садовод советует отдать ей все силы, если позволяет погода. Параллельно нужно поливать растения и уже начинать бороться с сорняками. Также это активное время для удаления пасынков у томатов/баклажанов и окучивания картошки.

Помимо этого, в июне можно посадить:

* морковь, свеклу, лук на зелень.



* Рассаду кукурузы. А вот саму кукурузу сеять уже поздновато.



* Зелень: салат кочанный, листовой, петрушку, кориандр, кинзу, базилик. Желательно предварительно замочить семена, чтобы смыть эфирные масла, которые мешают их прорастанию.



* Пастернак и брюкву. Нужно поторопиться и успеть высадить их в начале месяца.



* Репу. Как пояснила Светлана Самойлова, сегодня существует множество вкусных сортов репы, и она уже не такая «злая», как была раньше.



* Картошку. Если еще не посадили, важно сделать это в первые дни месяца.



* Капусту на рассаду. Лучше всего в теплицу.



* Цветы. В июне продолжается сезон высадки цветов, но если вы хотите цветущий «ковер», нужно поторопиться. Или можно подождать до середины июня и высадить двулетние цветы.

Уход за растениями.

Особое внимание в июне нужно уделить клубнике — ее нужно обработать, обрезать старые листья, удалить усы, если это не было сделано в мае. Аккуратно рыхлите поверхность грядки между кустиками и подкармливайте ростки, — объясняет Светлана Самойлова.

Также требует обрезки сирень, продолжает садовод. Если у вас она сортовая, удаляем цветоносы, но только кисточки, не затрагивая побеги — на них будет цветение в следующем году.

Лунный календарь садовода на июнь 2026.

1 июня, понедельник, убывающая Луна, день после полнолуния.

Энергия растений начинает идти на спад, устремляясь к корням. Сажать «вершки» уже не рекомендуется, это время для «корешков». Можно посвятить день уборке, прополке или планированию работ на первую половину месяца.

2−4 июня, вторник-четверг, убывающая Луна в Стрельце и Козероге.

Одни из лучших дней месяца для посадки корнеплодов и луковичных: картофеля, лука на репку, чеснока, хрена, моркови, свеклы, редиса. Эффективной будет обработка от вредителей и болезней. Хорошее время для перекопки, рыхления и внесения удобрений. Можно сажать саженцы плодовых деревьев и кустарников.

5−7 июня, пятница-воскресенье, убывающая Луна в Водолее.

Нежелательные для посадок дни. Луна в Водолее, по мнению любителей эзотерики, считается неплодородной, поэтому от посевов и пересадок лучше воздержаться. Займитесь мульчированием, обработкой почвы, прополкой.

8−9 июня понедельник-вторник, убывающая Луна в Рыбах.

Прекрасные, «водные» дни, когда Луна находится в самом плодородном знаке Рыб. Это время отлично подходит для полива и подкормки растений. Можно сеять и сажать корнеплоды, зелень, а также высаживать рассаду томатов, перцев, огурцов. Хорошо приживутся саженцы ягодных кустарников.

10−11 июня, среда-четверг, убывающая Луна в Овне.

Нейтральные дни. Луна в Овне не способствует плодородию, поэтому от основных посадок лучше отказаться. Можно заняться обработкой почвы, борьбой с сорняками и вредителями.

12−13 июня, пятница-суббота, убывающая Луна в Тельце.

Благоприятные дни для работы с корневой системой. Телец — плодородный знак, поэтому в эти дни можно сажать любые корнеплоды, картофель, лук, чеснок. Хорошее время для внесения удобрений и обработки от вредителей.

14 июня, воскресенье, убывающая Луна в Близнецах.

Неблагоприятный день для посадок. Близнецы — сухой и малоплодородный знак. Можно заняться прополкой и подготовкой грядок к будущим посадкам.

15−16 июня, понедельник-вторник, новолуние.

Категорически неблагоприятные дни для любых работ с растениями. Дайте себе и саду отдохнуть. Время для планирования дел и подготовки инвентаря.

17−18 июня, среда-четверг, растущая Луна в Раке и Льве.

Отличные дни для высадки «вершков» — рассады томатов, перцев, огурцов, баклажанов, капусты. Можно сеять зелень и заниматься обрезкой. Растения, посаженные в эти дни, активно наращивают зеленую массу.

19 июня, пятница, растущая Луна во Льве.

Нейтральный день для посадок. Лев — сухой знак, поэтому от основных работ лучше отказаться. Займитесь рыхлением, мульчированием.

20−21 июня, суббота-воскресенье, растущая Луна в Деве.

Идеальное время для пересадки и пикировки растений. Можно сеять и сажать любые овощные культуры, особенно корнеплоды и лук на перо. Благоприятные дни для посадки однолетних и многолетних цветов, заготовки черенков и семенного материала.

22−23 июня, понедельник-вторник, растущая Луна в Весах.

Нейтральные дни. Можно высаживать цветы, декоративные кустарники. Для основных посадок овощей время не самое подходящее.

24 июня, среда, растущая Луна в Скорпионе.

Благоприятный день для посадки цветов и комнатных растений. Скорпион — влажный и плодородный знак. Можно сеять зелень, поливать и подкармливать растения.

25−26 июня, четверг-пятница, растущая Луна в Скорпионе.

Отличные дни для посадки лука на перо, корнеплодов, капусты. Хорошо вносить минеральные и органические удобрения, бороться с болезнями растений и вредителями.

27 июня, суббота, растущая Луна в Стрельце.

Нейтральный день. Можно сажать зеленые культуры, проводить прополку и рыхление.

28−29 июня, воскресенье-понедельник, растущая Луна в Стрельце и Козероге.

Благоприятные дни для высадки рассады томатов, перцев, огурцов, баклажанов, капусты. Можно сажать картофель, лук, чеснок.

30 июня, вторник, Луна в Стрельце, полнолуние.

Неблагоприятный день для посадок. Займитесь уборкой участка и отдыхом.

В эти дни растения наиболее уязвимы, а лунные фазы (новолуние, полнолуние) и неплодородные знаки (Водолей, Близнецы) не способствуют укоренению и росту.

Достоверность лунного календаря.

Как рассказал «Газете.Ru» преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ Евгений Бурмистров,

с точки зрения современной науки, прямая связь между фазами Луны и развитием растений не имеет убедительных подтверждений.

Главные факторы, определяющие рост, — это освещенность, температура, вода, состав почвы и уход. Но при этом лунный календарь может стать удобным помощником садовода.