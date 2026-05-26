Более 14 тысяч нижегородских выпускников будут сдать ЕГЭ в 2026 году

Более 14,2 тысячи выпускников будут сдавать ЕГЭ в Нижегородской области в 2026 году. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в региональном министерстве образования.
Большинство участников предстоящих экзаменов — более 12,7 тысячи человек — выпускники школ текущего года.
Обязательными предметами для одиннадцатиклассников традиционно остаются русский язык и математика. При этом около 200 выпускников с особенностями здоровья будут сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в облегченном формате.
ЕГЭ по русскому языку планируют сдавать около 12,5 тысячи школьников. Профильную математику выбрали около 7,2 тысячи человек, базовую — более 5,3 тысячи.
Самыми популярными предметами по выбору вновь стали обществознание и информатика. На обществознание зарегистрировались более 5,6 тысячи участников, на информатику — свыше 3 тысяч.
Также нижегородские выпускники выбрали:
физику — около 2,7 тысячи человек;
биологию — более 2,1 тысячи;
историю — около 1,7 тысячи;
иностранные языки — более 1,7 тысячи;
химию — 1,5 тысячи;
литературу — менее 800;
географию — менее 500.
Среди иностранных языков самым востребованным остается английский — его будут сдавать около 1,7 тысячи человек. Немецкий язык выбрал 21 выпускник, французский — 10, китайский — пять человек.
Вместе с тем государственную итоговую аттестацию в этом году предстоит пройти более 34,8 тысячи девятиклассников Нижегородской области. Основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 33,7 тысячи школьников, еще около 1,1 тысячи ребят с особенностями здоровья пройдут ГВЭ.
Для выпускников 9-х классов так же обязательными остаются русский язык и математика.
Наиболее популярным предметом по выбору у девятиклассников стала информатика — ее выбрали около 17,1 тысячи человек. Географию и обществознание планируют сдавать более 15,7 тысячи школьников по каждому предмету.
Кроме того, среди предметов по выбору:
биологию выбрали около 8,1 тысячи человек;
физику — более 3,3 тысячи;
иностранные языки — около 2,7 тысячи;
химию — около 2,5 тысячи;
историю — около 930;
литературу — около 650 школьников.
