Более 14 тысяч нижегородских выпускников будут сдать ЕГЭ в 2026 году

Самыми популярными предметами по выбору вновь стали обществознание и информатика.

Источник: Нижегородская правда

Более 14,2 тысячи выпускников будут сдавать ЕГЭ в Нижегородской области в 2026 году. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в региональном министерстве образования.

Большинство участников предстоящих экзаменов — более 12,7 тысячи человек — выпускники школ текущего года.

Обязательными предметами для одиннадцатиклассников традиционно остаются русский язык и математика. При этом около 200 выпускников с особенностями здоровья будут сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в облегченном формате.

ЕГЭ по русскому языку планируют сдавать около 12,5 тысячи школьников. Профильную математику выбрали около 7,2 тысячи человек, базовую — более 5,3 тысячи.

Самыми популярными предметами по выбору вновь стали обществознание и информатика. На обществознание зарегистрировались более 5,6 тысячи участников, на информатику — свыше 3 тысяч.

Также нижегородские выпускники выбрали:

физику — около 2,7 тысячи человек;

биологию — более 2,1 тысячи;

историю — около 1,7 тысячи;

иностранные языки — более 1,7 тысячи;

химию — 1,5 тысячи;

литературу — менее 800;

географию — менее 500.

Среди иностранных языков самым востребованным остается английский — его будут сдавать около 1,7 тысячи человек. Немецкий язык выбрал 21 выпускник, французский — 10, китайский — пять человек.

Вместе с тем государственную итоговую аттестацию в этом году предстоит пройти более 34,8 тысячи девятиклассников Нижегородской области. Основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 33,7 тысячи школьников, еще около 1,1 тысячи ребят с особенностями здоровья пройдут ГВЭ.

Для выпускников 9-х классов так же обязательными остаются русский язык и математика.

Наиболее популярным предметом по выбору у девятиклассников стала информатика — ее выбрали около 17,1 тысячи человек. Географию и обществознание планируют сдавать более 15,7 тысячи школьников по каждому предмету.

Кроме того, среди предметов по выбору:

биологию выбрали около 8,1 тысячи человек;

физику — более 3,3 тысячи;

иностранные языки — около 2,7 тысячи;

химию — около 2,5 тысячи;

историю — около 930;

литературу — около 650 школьников.

