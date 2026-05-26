Дело тамбовского экс-губернатора Максима Егорова поступило в Сосновский райсуд

В Сосновский райсуд Тамбовской области поступило уголовное дело бывшего губернатора Максима Егорова, обвиняемого в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Согласно картотеке дел, дата первого заседания пока не назначена.
Как рассказывал «Ъ-Черноземье», в начале мая Ленинский райсуд Тамбова не принял к производству уголовное дело господина Егорова. Помимо бывшего главы региона обвиняемыми выступают Александр Соломатин и Сергей Аганов, которым вменяется посредничество при передаче взяток (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Подсудимые находятся под стражей.
В Следственном комитете считают, что в 2022—2024 годах господин Егоров получал от на тот момент гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова взятки в виде денег и оплаты отдыха на общую сумму свыше 80 млн руб. Вознаграждения, по версии следствия, предоставлялись за покровительство. Сам господин Стефанов в прошлом году был обвинен в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
Максим Егоров не признает вину. Его защита считает, что бывший губернатор не обладал полномочиями, чтобы повлиять на карьеру Романа Стефанова в структуре «Газпрома».