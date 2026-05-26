Дело тамбовского экс-губернатора Максима Егорова поступило в Сосновский райсуд

В Следственном комитете считают, что в 2022—2024 годах господин Егоров получал от на тот момент гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова взятки в виде денег и оплаты отдыха на общую сумму свыше 80 млн руб. Вознаграждения, по версии следствия, предоставлялись за покровительство. Сам господин Стефанов в прошлом году был обвинен в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).