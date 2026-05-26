Одному из старейших храмов Хабаровска исполнилось 125 лет

Раньше Христорождественский собор был известен как «Вокзальный». В нем помогали переселенцам, военным и железнодорожникам. В 1930-ые годы советская власть закрыла храм, организовав в нем детский сад. Однако после войны, в 1945 году, здание вернулось Церкви. Христорождественский собор является одним из редких церковных сооружений Хабаровска, которые избежали разрушения в СССР.