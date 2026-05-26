Одному из старейших храмов Хабаровска исполнилось 125 лет

Христорождественский собор Хабаровска считается важным духовным центром региона. Его 125-летие горожане отметили масштабным богослужением.
Христорождественский собор Хабаровска — это старинный храм, который построили в конце XIX века и осветили в XX веке. До сих пор он остается важным духовным центром региона. В 2000 году его посетил Патриарх Алексий II, подаривший икону Божией Матери «Знамение».
В день 125-летия в его стенах собрались горожане, связавшие с собором важнейшие этапы своей жизни: крещение, учебу в воскресной школе, первое знакомство с православием в 90-е годы прошлого столетия.
Масштабное богослужение возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. По данным информационного отдела Хабаровской епархии, вместе с ними службу совершил Ванинский и Переяславский Аристарх, епископ Бикинский Пантелеимон, секретарь епархии иеромонах Николай Белозеров и священнослужители городских храмов.
Христорождественский собор является духовным символом Дальнего Востока. Он смог пройти через испытания советского периода и стать местом молитвы и надежды для поколений верующих. После богослужения митрополит поблагодарил активных участников прихода за многолетнюю самоотверженную работу во благо Церкви и наградил их грамотами и медалями, рассказал контент-партнер «РГ» «AmurMedia».
Затем праздник продолжился на улице, где разместили выставку, посвященную богатой истории храма. Для гостей были подготовлены концерты хоровых коллективов, мастер-классы, угощения и развлечения для всей семьи.
Раньше Христорождественский собор был известен как «Вокзальный». В нем помогали переселенцам, военным и железнодорожникам. В 1930-ые годы советская власть закрыла храм, организовав в нем детский сад. Однако после войны, в 1945 году, здание вернулось Церкви. Христорождественский собор является одним из редких церковных сооружений Хабаровска, которые избежали разрушения в СССР.