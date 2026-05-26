Профсоюз подготовил памятку для нижегородских врачей — зумеров

Памятка поможет начинающим специалистам освоиться на рабочем месте.

Источник: Живем в Нижнем

Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области представил чек-лист для будущих коллег. Памятка должна помочь выпускникам медицинских вузов, делающих первые шаги на профессиональном поприще.

Как рассказал главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов, в перечне рекомендаций для врачей-зумеров есть пункты об испытательном сроке, трудовой книжке, сверхурочных и отпуске. Также в рекомендациях содержится полезная информация о взаимодействии с профсоюзом: помощь сообщества начинающим медикам может понадобиться, если они столкнутся с нарушением прав или токсичным отношением.

Напомним, зумерами называют представителей поколения Z: они появились на свет примерно с середины девяностых до середины десятых годов.

Ранее мы писали о том, что нижегородский студент спас пациента с серьезным заболеванием. Второкурсник ННГУ стал донором костного мозга.