Вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Советска, обвиняемого в убийстве случайной знакомой

В Калининградской области в суде установлено, что вечером 9 января 2026 года ранее судимый 37-летний мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в квартире по улице 9 января в Советске, заподозрив случайную знакомую в краже, нанес ей не менее 2 ударов ножом в область шеи, а также избил ее руками и ногами.
От полученных травм 46-летняя женщина скончалась на месте преступления.
Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, мужчина позвонил своему другу, совместно с которым они предприняли меры по сокрытию следов преступления. Тело женщины было обнаружено прохожими.
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Советска подсудимому назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на один год. В пользу дочери погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тыс. рублей.