В Красноярске начали благоустраивать сквер Западный

В Красноярске стартовали работы по благоустройству сквера Западный у площади 50-летия Победы. Пространство обновят в 2026 году.
Сейчас подрядчик демонтирует старую брусчатку. Следующим этапом станет фрезеровка асфальтобетонного покрытия. После благоустройства в сквере появится тихая зона с качелями под навесами и скамейками. Также расширят площадку для мероприятий, а военную технику перенесут в отдельную зону. В общественном пространстве установят современное освещение и видеонаблюдение.
Евгений Бурмистров, руководитель администрации Кировского района, отметил, что сквер является важным местом для жителей.
«Сквер Западный — сердце нашего района, место памяти и встреч. Благоустройство позволит сохранить его мемориальную функцию и одновременно сделать пространство более комфортным и современным для всех жителей, от мала до велика», — сказал он.
Дизайн-проект разработали с максимальным сохранением существующих деревьев. Убрать планируют только сухостойные, усыхающие, зараженные опасными заболеваниями или представляющие угрозу для отдыхающих деревья. Их состояние оценят специалисты. Вместо убранных деревьев в сквере высадят рябину, яблони, березы, сирень, черемуху и разные виды кустарников.
За благоустройство сквера Западный в прошлом году проголосовали более 15 тыс. красноярцев. В этом году от Кировского района на голосование вынесли два объекта: сквер «Московский тракт» и общественное пространство в поселке Суворовский. Проголосовать можно до 12 июня. Сквер благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».