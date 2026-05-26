В Красноярске начали благоустраивать сквер Западный

За благоустройство сквера Западный в прошлом году проголосовали более 15 тыс. красноярцев. В этом году от Кировского района на голосование вынесли два объекта: сквер «Московский тракт» и общественное пространство в поселке Суворовский. Проголосовать можно до 12 июня. Сквер благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».