В Пермском крае на автовокзале закрыли незаконную точку продажи табака

Суд сказал, что это фактически пропагандирует курение.

Незаконную точку продажи табака закрыли в Чайковском, сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.

Нарушение федерального закона, который запрещает продажу табака на территориях вокзалов и в аэропортах, выявили контролирующие органы. Торговая точка размещалась с торца здания. Суд признал деятельность незаконной, указав, что это повышает доступность сигарет для подростков и фактически пропагандирует курение.

Судебные приставы предупредили должника об административной ответственности. Бизнесмен не стал дожидаться штрафных санкций и добровольно убрал торговую точку.

Напомним, в Пермском крае приняли поправки к действующему закону о запрете продажи вейпов. С осени 2026 года на территории края будет запрещено хранение и распространение никотиносодержащей продукции и устройств для её потребления.