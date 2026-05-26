Без Турции: «Ротор» проведет летние сборы в России

Второй сбор пройдет Новогорске. Новый сезон в Первой Лиге начнется 11 июля. К этому времени клуб пересмотрит состав. Накануне «Ротор» уже продлил контракт с защитником Глебом Шильниковым. Он останется в команде еще на два года. А с Денисом Фоминым и Анатолием Макаровым контракты не продлили, они покидают клуб.