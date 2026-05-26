В Смоленской области 6 июня пройдет забег в поддержку восстановления зубров

Биатлонный комплекс «Чайка» в Демидовском округе Смоленской области 6 июня станет местом проведения забега «Бежим за зубров!», организованном национальным парком «Смоленское Поозерье». Мероприятие пройдет в соответствии с целями и задачами национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Забег проводится в поддержку программы по восстановлению европейского зубра на Смоленщине. Помимо соревнований, в день мероприятия запланированы три экскурсии в вольерный комплекс «Зубринец!» — в 11:00, 14:00 и 17:00. Гости смогут увидеть зубров и при желании угостить животных яблоками или морковкой.
Само соревнование пройдет в нескольких форматах забега: на 5 км, на 2,5 км и семейный на 1 км. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 11:00, выдача стартовых пакетов начнется в 9:30. Для участия не требуется предварительная регистрация — стартовые номера будут выдаваться в день проведения.
Первые 250 участников получат стартовый пакет, включающий медаль и номер участника. Регистрация на семейный забег доступна в день забега в палатке национального парка, первые 25 семей будут награждены памятными призами. Единственным обязательным условием участия является наличие разрешения на посещение национального парка.
