В Ленобласти завершили благоустройство первого в этом году двора

«Всего Ленобласть в 2026 году благоустраивает 169 разноплановых территорий. Наша главная задача — создавать пространства, заточенные под реальные запросы жителей. Именно поэтому проекты проходят обсуждение с ленинградцами, а дизайн утверждается с учетом их пожеланий. Сейчас на zagorodsreda.gosuslugi.ru продолжается голосование за новые объекты благоустройства. Призываю каждого жителя принять в нем участие», — сказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.