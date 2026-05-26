В Ленобласти завершили благоустройство первого в этом году двора

Первый объект благоустройства этого года — двор в городе Бугры — открыли в Ленинградской области. Общественное пространство обустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по ЖКХ региона.
Благоустроенный двор появился у домов на Школьной улице: устаревшее оборудование там заменили на современное, уложили ударопоглощающее покрытие, сделали места для отдыха, спорта и детских игр. Эта территория стала первой из 64 дворов, где в этом году запланированы работы.
«Всего Ленобласть в 2026 году благоустраивает 169 разноплановых территорий. Наша главная задача — создавать пространства, заточенные под реальные запросы жителей. Именно поэтому проекты проходят обсуждение с ленинградцами, а дизайн утверждается с учетом их пожеланий. Сейчас на zagorodsreda.gosuslugi.ru продолжается голосование за новые объекты благоустройства. Призываю каждого жителя принять в нем участие», — сказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.