Суд запретил сыну экс-директора «Луидора» определённые действия

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для 21-летнего жителя Нижнего Новгорода Сергея Корнилова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Это стало продолжением громкой ситуации с сыном покойного нижегородского миллиардера, который устроил пьяную аварию с тремя машинами в центре города и оскорблял очевидцев в социальных сетях. Следователь следственного управления УМВД России по г. Нижнему Новгороду просила суд установить для молодого человека жесткие ограничения в рамках возбужденного уголовного дела по статье 267.1 УК РФ.
По решению суда обвиняемому запрещено выходить из дома в ночное время, посещать рестораны и бары с наличием в них алкогольной продукции, использовать любые средства связи и выходить в интернет. Кроме того, лихачу нельзя общаться со свидетелями по делу и управлять автомобилем или иными транспортными средствами. Напомним, резонансное ДТП произошло 20 мая 2026 года на Похвалинском съезде областного центра.