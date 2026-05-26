В Волгограде подрядчик демонтирует расселённое здание площадью 430 кв. м

В Волгограде заключён контракт на снос аварийного дома № 3 по улице Марийской в Красноармейском районе, ранее расселённого по нацпроекту «Жильё и городская среда».

В администрации Волгограда подписали договор с исполнителем, которому предстоит убрать аварийный многоквартирный дом на улице Марийской, 3 в Красноармейском районе. Компания-победитель открытого конкурса уже приступила к подготовительным мероприятиям.

Как рассказали в мэрии, ранее этот дом перестал быть жилым: в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» всех его обитателей — более двадцати человек — переселили в новые квартиры или выдали денежную компенсацию.

Теперь подрядчику предстоит разобрать постройку, общая площадь которой превышает 430 квадратных метров, утилизировать строительные отходы и привести освободившуюся территорию в порядок. Сразу после демонтажа на участке проведут планировку рельефа.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал об оставленном без воды доме на севере Волгограда, уже после официального запуска ресурса.

