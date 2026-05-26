На ремонт исторического Дома стрелка в Гусеве выделили 86,5 млн рублей

На ремонт исторического Дома стрелка в Гусеве выделили 86,5 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Историческое здание располагается на улице Артиллерийской, 2А. Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. Финансирование рассчитано до 2027 года.
В 2023-м экспертиза одобрила проект ремонта исторического Дома стрелка в Гусеве. Специалистам предстоит привести в порядок кирпичную кладку и штукатурную отделку фасадов, раскрыть заложенные оконные проёмы, заменить шиферную кровлю на фальц. Кроме того, подрядчик должен обустроить новые инженерные сети, а также отремонтировать карнизы и другие элементы декора.
По данным портала Prussia39.ru, стрелковый клуб построили в Гумбиннене в 1911—1912 годах по проекту кёнигсбергских архитекторов Лемма и Норнемана. В здании размещались залы для проведения концертов и театральных постановок, а также заседаний общественных организаций, тир и кегельбан. Рядом находился благоустроенный парк с летним музыкальным павильоном. В послевоенные годы помещения занимал Дом офицеров.
Бывшее здание стрелкового клуба находится в собственности министерства обороны. В 2021 году областные власти договорились, что подготовят проектную документацию для капитального ремонта памятника за счёт резервного фонда.