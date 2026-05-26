На ремонт исторического Дома стрелка в Гусеве выделили 86,5 млн рублей

По данным портала Prussia39.ru, стрелковый клуб построили в Гумбиннене в 1911—1912 годах по проекту кёнигсбергских архитекторов Лемма и Норнемана. В здании размещались залы для проведения концертов и театральных постановок, а также заседаний общественных организаций, тир и кегельбан. Рядом находился благоустроенный парк с летним музыкальным павильоном. В послевоенные годы помещения занимал Дом офицеров.