Сергей Лазарев собрал аншлаг на концерте в Нижнем Новгороде

Концерт Сергея Лазарева прошел во Дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде 25 мая. Популярный исполнитель собрал полный зал фанатов.
Сергей Лазарев порадовал поклонников своего творчества как новыми песнями, так и любимыми хитами. Своими впечатлениями от концерта с редакцией сайта pravda-nn.ru поделилась нижегородка Эмилия Пономарева.
«Я была практически на всех программах Сергея Лазарева, в том числе и в других городах, — рассказала девушка. — В этой было больше лирики, но концерт не потерял своей идеальности. Много было песен из последних трёх альбомов, которые пока не на слуху».
По словам Эмилии, почти все билеты на концерт были распроданы — свободным оказался только первый ряд. Сергей Лазарев общался со зрительным залом, спрашивал, откуда кто приехал.
«Нашлись зрители, которые сказали, что приехали на его концерт в Нижний Новгород из Сицилии, — поделилась нижегородка. — Про Нижний Новгород Сергей сказал, что это один из его любимых городов. Каждый раз в глазах нижегородских зрителей он видит свет, сказал, что мы — очень зажигательная публика. От концерта исполнитель был в полном восторге, у меня даже поднялась температура на эмоциях».
Сегодня вечером, 26 мая, певец даст еще один концерт в Нижнем Новгороде.
