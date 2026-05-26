На Ставрополье наградили лучших предпринимателей региона

Церемония чествования лучших предпринимателей региона состоялась в Ставропольском крае, что отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в краевом правительстве.
Медали за доблестный труд, почетные грамоты губернатора, думы, министерства экономического развития края получили около 30 представителей малого и среднего бизнеса региона. Награды вручили в том числе индивидуальным предпринимателям из Ставрополя, Михайловска, Азгира, Светлограда, Предгорного и Кировского округов.
«Мы занимаем 15 место среди регионов страны по количеству МСП. Дух предпринимательства живет на Ставрополье. Малый и средний бизнес — это треть экономики Ставропольского края. Хочу поблагодарить наших предпринимателей за вклад в благополучие родного региона. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы продолжать оказывать вам поддержку в вашем нелегком труде», — обратился к собравшимся министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.