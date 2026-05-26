Госдума разрешила арестовывать имущество россиян, которые за границей нарушают законы РФ

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, позволяющие арестовывать счета и имущество граждан за некоторые административные нарушения, совершённые за границей. Речь идёт о делах, которые сочтут направленными против интересов России, пишет РБК во вторник, 26 мая.
Изменения вносят в Кодекс об административных правонарушениях. В третьем чтении инициативу поддержали 384 депутата, голосов против и воздержавшихся не было.
Под новые нормы попадут несколько составов. Среди них — незаконное получение информации с ограниченным доступом, злоупотребление свободой массовой информации, нарушение порядка деятельности иноагента, распространение экстремистских материалов, мелкое хулиганство с особыми признаками и публичное отождествление решений руководства СССР и нацистской Германии.
Если нарушение совершили за пределами России, дело будут рассматривать по месту нахождения органа, который его возбудил. Арест денег или имущества должен назначать суд.
В первую очередь у физлиц смогут блокировать средства на счетах и вкладах. Если денег не окажется, арест наложат на другое имущество, причём его стоимость не будут привязывать к размеру штрафа. Такая мера означает запрет распоряжаться собственностью, а при необходимости человеку могут закрыть доступ к владению и пользованию ею.
Ожидается, что поправки вступят в силу 1 сентября 2026 года, если их одобрит Совет Федерации и подпишет президент.
В ранних версиях законопроекта перечень оснований формулировался иначе. Арест денег и имущества предлагали применять в том числе за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики, дискредитацию ВС РФ, злоупотребление СМИ и распространение фейков, а также несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.