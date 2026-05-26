В Перми состоится премьера спектакля по книге Нины Дашевской

29 мая в 18:00 состоится автограф-сессия Нины Дашевской. Гости встречи смогут задать вопросы, сделать памятные фотографии и, конечно, подписать книги. А перед показом спектакля/ Нина скажет напутственные слова и вместе со зрителями увидит пермскую премьеру: «В Перми я была впервые как оркестровый музыкант очень давно; потом ездила как писатель в 2018. Всегда казалось, что Пермь — это некоторый важный центр культурного мира, где всегда происходит что-то интересное. Ожиданий от постановки у меня нет, потому что спектакль — это совершенно новое, самостоятельное произведение, и автор его — режиссёр — может делать, что хочет. “Тео” я видела на разных сценах дважды, а третий раз мы полностью придумали спектакль вместе с режиссёром, но он, к сожалению, пока не состоялся. И это — три очень разных работы. Когда я вижу на сцене дословную иллюстрацию текста — это не очень интересно. Наоборот, всегда важно, что театр привносит в историю. Жду с нетерпением встречи и со спектаклем, и со зрителями, и с городом!».