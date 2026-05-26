В Ростовской области перед экспортом исследовали 13,5 тысячи тонн зерна

В Ростовской области специалисты исследовали 13,5 тысячи тонн зерновой продукции для отправки на экспорт. Такая информация появилась на сайте регионального филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
В лабораториях товар проверили на соответствие требованиям стран-импортеров. Эксперты исследовали зерно на наличие токсичных элементов, радиации, пестицидов и диоксинов, а также подтвердили отсутствие ГМО.
По результатам испытаний продукция признана безопасной. Отмечается, что в этом году регион впервые начал поставлять семена канареечника в Белоруссию и Казахстан, а также отправил чечевицу в Сербию.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram.
Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше