Доверчивые нижегородцы «подарили» мошенникам 57 млн рублей за неделю

По данным ГУ МВД России по региону, за неделю нижегородцы отдали аферистам почти 57 млн рублей. В числе жертв оказалась 35-летняя жительница регионального центра. С ней связались якобы представители госорганов и структур правопорядка. Женщину убедили в необходимости перевода средств на «безопасные» счета. Выполнив инструкции звонивших, она лишилась почти 1,5 млн рублей.