Доверчивые нижегородцы «подарили» мошенникам 57 млн рублей за неделю

С 18 по 24 мая в Нижегородской области зарегистрировали 56 противоправных деяний с признаками мошенничества. Чтобы вытянуть у доверчивых граждан деньги, злоумышленники выдавали себя за банковских служащих, онлайн-продавцов и работодателей.
По данным ГУ МВД России по региону, за неделю нижегородцы отдали аферистам почти 57 млн рублей. В числе жертв оказалась 35-летняя жительница регионального центра. С ней связались якобы представители госорганов и структур правопорядка. Женщину убедили в необходимости перевода средств на «безопасные» счета. Выполнив инструкции звонивших, она лишилась почти 1,5 млн рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что нижегородку задержали за распространение фейков о спецоперации. Она стала фигуранткой уголовного дела.