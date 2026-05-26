Денис Фомин и Анатолий Макаров покидают «Ротор»

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» расстаётся с двумя игроками: Денис Фомин и Анатолий Макаров покидают команду после истечения срока действия контрактов, сообщает пресс-служба СК «Ротор».
Денис Фомин провёл за волгоградский клуб 19 матчей. В этих играх футболист отметился 1 голевой передачей — вклад, который болельщики наверняка запомнят.
Анатолий Макаров, в свою очередь, сыграл за сине-голубых 4 матча. Несмотря на относительно небольшое количество выходов на поле, игрок демонстрировал самоотдачу и старался помочь команде в каждой встрече.
Руководство клуба, тренерский штаб и партнёры по команде благодарят Дениса Фомина и Анатолия Макарова за проделанную работу и вклад в общие результаты «Ротора».
Мы желаем футболистам удачи и успехов в дальнейшей карьере! Пусть новые вызовы принесут яркие победы, а каждый следующий этап станет шагом к новым вершинам.
Александр Веселовский.
Фото: СК «Ротор».