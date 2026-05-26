В Чкаловске открылась фотовыставка «Русская Антарктида»

25 мая во Дворце культуры и спорта Чкаловска состоялось торжественное открытие фотовыставки «Русская Антарктида» (6+), посвященной полярной экспедиции знаменитого путешественника, писателя, художника и исследователя Федора Конюхова, который стал почетным гостем мероприятия.
На экспозиции представлены фотографии Владимира Виноградова, Павла Смирнова, Олега Крылова, Павла Манылова, Сергея Ельчанинова, Эллы Ирмухаметовой. Кадры рассказывают о 111-дневной экспедиции известного российского путешественника на острове Смоленск архипелага Южные Шетландские острова. Экспедиция Федора Конюхова проходила с ноября 2025 года по март 2026 года. Путешественник провел более ста дней в экстремальных условиях автономного существования, изучая влияние микропластика на экосистему.
Остров Смоленск был открыт и назван русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым в 1820 году. В ходе современной экспедиции на острове были установлены памятные титановые таблички, увековечивающие исторические события. Работа станции Конюхова на острове Смоленск стала подтверждением преемственности российских географических традиций и вклада отечественных исследователей в освоение Антарктики.
Кроме того, на выставке можно увидеть антарктический буер для пересечения континента, палатку, которая на время экспедиции стала домом для Федора Конюхова, а также исторические артефакты с полярной станции.
Организаторами выставки выступили промышленный холдинг «Форэнерго» и благотворительный фонд «Возрождение родной земли» при поддержке правительства Нижегородской области.
Выставка будет работать до конца августа по адресу: г. Чкаловск, пл. Чкалова, 1, Дворец культуры и спорта.