Чернышенко поздравил школьников с последним звонком

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил российских школьников и учителей с последним звонком.
«Школьные годы заложили знания, ценности и воспоминания, которые будут поддерживать в течение всей дальнейшей жизни. Вам предстоит сдать экзамены, определиться с будущей профессией. Призываю выбирать те специальности, которые связаны с приоритетными для России направлениями, и вносить вклад в процветание родных регионов и всей страны», — отметил вице-премьер, слова которого приводят в его аппарате.
Чернышенко также поблагодарил учителей и родителей за развитие и поддержку школьников.
«Дорогие педагоги! Благодаря вам школьники раскрывают свои способности и таланты. На это также направлены меры национального проекта “Молодежь и дети” — в рамках него создается образовательная инфраструктура, проводятся конкурсы и олимпиады, для повышения качества учебы в колледжах, техникумах и вузов действуют “Профессионалитет” и “Приоритет-2030”, строятся кампусы мирового уровня», — добавил Чернышенко.
Последние звонки в российских школах проходят 26 мая, в этом году из 11-х классов выпускаются свыше 660 тысяч человек.