В округе Шаховская Подмосковья построят дом для расселения аварийного фонда

Новостройку с квартирами для 50 семей возведут на улице Базаева в округе Шаховская Московской области, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья. Расселение из аварийного жилья ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«В муниципальном округе Шаховская на улице Базаева, д. 11, ведется строительство пятиэтажного жилого дома с квартирами для жителей, переселяемых из аварийного жилищного фонда. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас выполняются монолитные работы на уровне четвертого этажа здания, а также ведется устройство инженерных сетей. В министерстве добавили, что общая площадь расселяемого аварийного жилья составит свыше 2 тыс. кв. м. Всего в доме разместят 95 квартир. Во дворе предусмотрены детская игровая и спортивная площадки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.