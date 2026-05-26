В Калининграде открылись Российско-Китайские молодежные игры

В Калининграде состоялось открытие летних Российско-Китайских молодежных игр. В церемонии участвовали министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, вице-президент Олимпийского комитета КНР Чжан Цзяшэн и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
«В юбилейных Играх принимают участие более 400 спортсменов. В программу вошли 12 видов спорта, включая ушу. Впервые в демонстрационном формате представлено самбо», — сказал министр.
Первые соревнования в рамках игр стартуют 26 мая. В течение пяти дней спортсмены разыграют 87 комплектов наград. Талисманами игр стали медведь и панда.
После официальной части состоялось праздничное шоу с участием российских и китайских артистов. Гостям мероприятия представили элементы русской культуры, включая балет и гжель.
Также в отдельном блоке, посвященном Калининграду, организаторы показали символы региона — янтарь, чаек, набережную Петра Великого и кирху.