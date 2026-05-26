Спасённого детёныша куницы назвали в честь вратаря воронежского «Факела»

Зверька нашли на территории сахарного завода.

Источник: АиФ Воронеж

Детёныша каменной куницы обнаружили сотрудники сахарного завода, расположенного недалеко от Воронежа. Они сразу связались с волонётрами, которые и забрали малыша. О спасении зверька рассказали в сообществе «Куньи | Помощь».

Добровольцы отмечают, что вес найденного детёныша составляет 525 граммов, что соответствует возрасту примерно 50−60 дней. Малыша назвали в честь вратаря воронежского «Факела» — Фролкин, «чтобы всю добычу ловил».

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало о спасении четырёх детёнышей каменной куницы. Их нашли на территории завода в центре столицы Черноезмья. Зверьки начали выползать из гнезда, которое было расположено на высоте шести метров, и падать на асфальт. Малышей передали в заботливые руки волонтёров.