Гусев поручил усилить борьбу с нарушителями на выделенных полосах Воронежа

25 мая в правительстве Воронежской области состоялось еженедельное оперативное совещание, которое провёл губернатор Александр Гусев. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся проведения дорожных работ в 2026 году и развития инфраструктуры региона. Отдельное внимание уделили нарушителям ПДД, в частности, водителям, осуществляющим движение по выделенным полосам для общественного транспорта.
Министр дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин проинформировал, что в текущем году финансирование дорожной отрасли региона достигло 27,8 млрд рублей. Основная доля этих средств предназначена для восстановления и содержания дорожной инфраструктуры. До конца года планируется отремонтировать 202 км региональных дорог на сумму 4,7 млрд рублей. На текущий момент работы выполнены на 15% от запланированного объёма.
Как отметил руководитель ведомства, в рамках содержания дорог был существенно увеличен масштаб нанесения разметки с использованием термопластика, устройства асфальтобетонных карт, замены знаков, устройства ограждений, а также вырубки растительности на маршрутах школьных и пассажирских перевозок. В целях повышения безопасности дорожного движения в регионе реализуется комплекс мер. В планах — создание 23,3 км линий наружного электроосвещения, модернизация пешеходных переходов с применением комплексных решений, установка Г-образных опор и искусственных неровностей для принудительного снижения скорости транспортных средств. К настоящему моменту уже обустроено 3,2 км новых тротуаров и установлено 5,3 км барьерных ограждений.
По информации, предоставленной Максимом Оськиным, капитальный ремонт моста через реку Ведуга в Семилукском районе будет завершён с опережением ранее утверждённого графика. Аналогичная ситуация наблюдается и с путепроводом в Россоши, который пересекает железнодорожные пути. Его ввод в эксплуатацию также ожидается досрочно. В настоящее время дорожные службы активно заняты заменой понтонной переправы в Лискинском районе. Помимо этого, идёт реконструкция пяти мостовых переходов в пяти районах региона.
В Воронеже продолжается финансирование дорожных работ. В рамках действующей программы субсидирования, общий объём которой превышает 6 млрд рублей, в 2026 году запланировано восстановление 26 км улично-дорожной сети. На мероприятия по поддержанию нормативного состояния городской дорожной инфраструктуры направлено 3,2 млрд рублей. Отдельным крупным проектом является реконструкция транспортной развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта. Завершение третьего этапа работ, на который выделено 1,2 млрд рублей, намечено на начало осени.
На проведение капитального ремонта и текущего ремонта автомобильных дорог местного значения направлено 5 млрд рублей.
В докладе отдельное внимание было уделено вопросам повышения безопасности дорожного движения и снижению числа аварий. В настоящее время на дорогах области функционирует 360 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, из которых 294 — это стационарные. До конца года планируется дополнительно внедрить 18 новых комплексов, что позволит расширить охват и повысить эффективность контроля за соблюдением правил дорожного движения.
Максим Оськин рассказал, что в Воронежской городской агломерации активно развивается интеллектуальная транспортная система (ИТС). Она представляет собой многоуровневый комплекс, включающий в себя подсистемы управления светофорами, мониторинга интенсивности транспортных потоков, метеомониторинга, центра организации дорожного движения, а также управления умными остановочными комплексами. По состоянию на конец 2025 года система ИТС охватила 214 из 358 светофоров. Внедрённая технология позволяет реализовать адаптивное управление, основанное на алгоритмах искусственного интеллекта. На базе системы ИТС в столице Черноземья работает сервис под названием «Государственный дорожный патруль». Данная платформа осуществляет сбор информации о дорожно-транспортных происшествиях из различных источников.
По итогам доклада губернатор Александр Гусев обозначил ряд приоритетных направлений, направленных на повышение безопасности и укрепление дисциплины среди участников дорожного движения. В частности, глава региона призвал ускорить процесс нанесения разметки, несмотря на его зависимость от плана ремонтных работ. Он отметил, что чёткая и видимая разметка — это не просто формальность, а ключевой элемент безопасности, который напрямую влияет на снижение аварийности и комфорт передвижения для всех водителей.
В числе приоритетных вопросов оказалась и проблема несоблюдения правил движения по выделенным полосам, предназначенным для общественного транспорта. Губернатор охарактеризовал подобные поступки владельцев личных автомобилей как проявление неуважения к остальным участникам дорожного движения. В связи с этим он дал поручение активизировать работу по выявлению таких нарушений, существенно увеличив количество камер фото- и видеофиксации на дорогах.