Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Комсомольске-на-Амуре

В аварии на Хумминском шоссе автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом.

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура города проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса, — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Предварительно установлено, что на Хумминском шоссе водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

«Прокуратурой г. Комсомольска-на-Амуре организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении ведомства.

Также надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.