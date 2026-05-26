Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура города проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Предварительно установлено, что на Хумминском шоссе водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.
«Прокуратурой г. Комсомольска-на-Амуре организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении ведомства.
Также надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.