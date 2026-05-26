Первое издание «Гарри Поттера» продали за 1,6 млн рублей после 30 лет на чердаке

Необычная история произошла с экземпляром первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень»: найденная на чердаке в Шотландии книга в мягкой обложке была продана на аукционе за 23 тысячи долларов (около 1,6 млн рублей), сообщает Mirror. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году — тогда аналогичный экземпляр ушёл с молотка за 16 тысяч долларов.
Находкой поделилась Катрина МакНикол — книжный обозреватель из Эдинбурга. В конце 1990‑х, работая в журнале, она получила книгу для рецензии среди десятков других изданий. Написать обзор на все было невозможно, и про экземпляр «Гарри Поттера» Катрина забыла на долгие годы. К своему удивлению, женщина обнаружила его во время уборки — книга почти 30 лет лежала на чердаке, но сохранилась в идеальном состоянии. Эксперты назвали ее «лучшей из когда‑либо поступавших на рынок».
Ценность ранних изданий «Гарри Поттера» во многом связана с типографическими ошибками, характерными для первых тиражей. Например, в 1997 году издательство Bloomsbury выпустило всего 500 экземпляров в твердом переплете и чуть более 5 тысяч — в мягком. Среди отличительных черт — отсутствие буквы «о» в слове philosopher’s на задней обложке и формулировка «школа волшебства и чародейства Хогвартс» (в последующих изданиях порядок слов поменяли).
Параллельно развивается и другая «поттеровская» новость: HBO продлил сериал по мотивам книг Джоан Роулинг на второй сезон. Съемки стартуют осенью, хотя первый сезон еще в работе. Всего планируется семь сезонов — по одному на каждую книгу, а сама писательница выступит в роли исполнительного продюсера.