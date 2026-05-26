Первое издание «Гарри Поттера» продали за 1,6 млн рублей после 30 лет на чердаке

Находкой поделилась Катрина МакНикол — книжный обозреватель из Эдинбурга. В конце 1990‑х, работая в журнале, она получила книгу для рецензии среди десятков других изданий. Написать обзор на все было невозможно, и про экземпляр «Гарри Поттера» Катрина забыла на долгие годы. К своему удивлению, женщина обнаружила его во время уборки — книга почти 30 лет лежала на чердаке, но сохранилась в идеальном состоянии. Эксперты назвали ее «лучшей из когда‑либо поступавших на рынок».