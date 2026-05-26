Первое издание «Гарри Поттера» продали за 1,6 млн рублей после 30 лет на чердаке

В Шотландии на чердаке нашли первое издание «Гарри Поттера» 1997 года, которое пролежало там 30 лет. Книгу продали на аукционе за 1,6 млн рублей, побив предыдущий рекорд. Эксперты отметили её идеальное состояние и редкие типографические ошибки, характерные для первых тиражей.

Необычная история произошла с экземпляром первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень»: найденная на чердаке в Шотландии книга в мягкой обложке была продана на аукционе за 23 тысячи долларов (около 1,6 млн рублей), сообщает Mirror. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году — тогда аналогичный экземпляр ушёл с молотка за 16 тысяч долларов.

Находкой поделилась Катрина МакНикол — книжный обозреватель из Эдинбурга. В конце 1990‑х, работая в журнале, она получила книгу для рецензии среди десятков других изданий. Написать обзор на все было невозможно, и про экземпляр «Гарри Поттера» Катрина забыла на долгие годы. К своему удивлению, женщина обнаружила его во время уборки — книга почти 30 лет лежала на чердаке, но сохранилась в идеальном состоянии. Эксперты назвали ее «лучшей из когда‑либо поступавших на рынок».

Ценность ранних изданий «Гарри Поттера» во многом связана с типографическими ошибками, характерными для первых тиражей. Например, в 1997 году издательство Bloomsbury выпустило всего 500 экземпляров в твердом переплете и чуть более 5 тысяч — в мягком. Среди отличительных черт — отсутствие буквы «о» в слове philosopher’s на задней обложке и формулировка «школа волшебства и чародейства Хогвартс» (в последующих изданиях порядок слов поменяли).

Параллельно развивается и другая «поттеровская» новость: HBO продлил сериал по мотивам книг Джоан Роулинг на второй сезон. Съемки стартуют осенью, хотя первый сезон еще в работе. Всего планируется семь сезонов — по одному на каждую книгу, а сама писательница выступит в роли исполнительного продюсера.