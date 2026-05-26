Благоустройство сквера на улице Космонавта Комарова в Ленинском районе выполнено более чем на 50%

«Это одно из центральных мест в Кстове с большим пешеходным потоком. Здесь подрядчик уже полностью уложил асфальт, осталось установить лавочки и урны, а также высадить газон, — рассказал он. — На пешеходной зоне бульвара Нефтепереработчиков подрядчик приступил к укладке асфальтового покрытия. Здесь также будет установлена современная детская площадка, в которой очень нуждаются жители микрорайона», — рассказал он, добавив, что на общественной территории в деревне Малая Ельня и откосе в поселке Приволжский начаты планировочные работы.