Благоустройство сквера на улице Космонавта Комарова в Ленинском районе выполнено более чем на 50%

Благоустройство сквера на улице Космонавта Комарова в Ленинском районе и пешеходной зоны на проспекте Победы в Кстове выполнено более чем на 50%. Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил о том, что в «большом Нижнем» приступили к благоустройству общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»: в этом году в городе преобразятся семь территорий.
Благоустройство общественных пространств, за которые проголосовали нижегородцы, традиционно находится на особом контроле. Глава администрации Ленинского района Сергей Лукоянов еженедельно инспектирует ход работ в сквере на улице Космонавта Комарова.
«Работы на этом общественном пространстве разделены на два этапа: в 2026 году в сквере будут уложены дорожки из брусчатки и асфальта, разбиты цветники, высажены деревья и кустарники, установлены новые скамейки и урны. Кроме того, здесь появятся навес с качелями, баскетбольная площадка, теннисный стол и трехъярусная трибуна», — сообщил он, призвав нижегородцев голосовать за вторую очередь благоустройства сквера в 2027 году на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Как доложил главе районной администрации директор подрядной организации Алексей Ефремов, благоустройство ведется с опережением графика.
«Мы уже полностью завершили демонтажные работы и проложили кабельные линии для новой системы освещения, сейчас устанавливаем бордюры и укладываем асфальтовое покрытие, а также ремонтируем пешеходный мостик через речку Борзовку, готовим участки для высадки газона и растений, укладываем основание для баскетбольной площадки», — рассказал он, добавив, что все лавочки, урны, качели и другие малые архитектурные формы, которые будут установлены в сквере, — российского производства.
По итогам инспекции Сергей Лукоянов поручил управляющим компаниям обратить внимание на фасады прилегающих к скверу домов.
«Прошу привести их в порядок, а также восстановить ограждение по периметру. Мы делаем благоустройство в комплексе, поэтому надо учесть все детали», — сказал глава районной администрации.
Местные жители не просто прогуливаются рядом с преобразовывающимся пространством, но и со своей стороны внимательно следят за происходящими там изменениями.
«Я рад, что началось строительство сквера, сегодня проголосовал за его вторую очередь. Знаю, что здесь будут прогулочные и спортивные зоны. Очень жду завершения работ, чтобы приходить сюда заниматься спортом и гулять с собакой», — рассказал местный житель Александр Кузнецов.
В Кстовском районе в 2026 году будут благоустроены сразу четыре общественных пространства. По словам начальника районного управления благоустройства и содержания дорог Максима Рысина, работы на проспекте Победы, по которому ранее были многочисленные обращения от кстовчан, выполнены на 70%.
«Это одно из центральных мест в Кстове с большим пешеходным потоком. Здесь подрядчик уже полностью уложил асфальт, осталось установить лавочки и урны, а также высадить газон, — рассказал он. — На пешеходной зоне бульвара Нефтепереработчиков подрядчик приступил к укладке асфальтового покрытия. Здесь также будет установлена современная детская площадка, в которой очень нуждаются жители микрорайона», — рассказал он, добавив, что на общественной территории в деревне Малая Ельня и откосе в поселке Приволжский начаты планировочные работы.
Напомним, что принять участие в рейтинговом голосовании и выбрать территорию для благоустройства в своем населенном пункте или по соседству могут жители Нижегородской области старше 14 лет. Чтобы принять участие в голосовании, нужно перейти на ресурс: zagorodsreda.gosuslugi.ru и нажать на кнопку «Голосовать», авторизоваться в «Госуслугах», выбрать муниципальное образование и одну общественную территорию, проголосовать.
Всего в Нижегородской области на рейтинговое голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» выдвинуты 93 общественных пространства в 23 муниципальных образованиях. Всероссийское голосование за объекты благоустройства продолжается до 12 июня 2026 года.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации.