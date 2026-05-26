В Пермском крае после вмешательства Бастрыкина отремонтировали дорогу

Дорогу в Верещагинском округе отремонтировали после вмешательства главы СК РФ Александра Бастрыкина, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Местные жители долгое время жаловались на разбитую дорогу, ведущую к нескольким деревням. Асфальта не было, а из-за постоянного движения грузового транспорта образовались ямы и колеи. Проехать не могли ни школьный автобус, ни скорая. Люди оказались отрезанными от внешнего мира, детей перевели на дистанционное обучение.
Мер к запрету проезда грузовиков принято не было. После публикаций в соцсетях ситуацией занялись следователи. По указанию руководителя краевого СУ СК Дениса Головкина возбудили уголовное дело, а председатель СК Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль.
«Работы по подсыпке и грейдированию дорожного полотна завершены. Благодаря процессуальному реагированию следователей права жителей населённого пункта на транспортную доступность восстановлены», — заключили в ведомстве.
Напомним, в Перми отремонтируют 12 километров дорог, ведущих к учебным заведениям.