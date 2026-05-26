В подмосковные больницы с начала года поставили около 120 новых аппаратов

Медучреждения Московской области с начала этого года получили 118 единиц нового оборудования для электрокардиографии и холтеровского мониторирования, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Аппараты приобрели в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Своевременное и точное выявление нарушений сердечного ритма и других патологий напрямую влияет на эффективность лечения и сохранение здоровья пациентов. С начала года в 25 медицинских организаций поступило 118 аппаратов ЭКГ и холтеров», — цитирует пресс-служба зампреда правительства Подмосковья — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
Оборудование поступило в Истринскую, Коломенскую, Реутовскую, Шаховскую и другие больницы области.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.