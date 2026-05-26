Штурмовик из Волгограда стал дроноводом на СВО

Стать добровольцем и отправиться к линии боевого соприкосновения 43-летний волгоградец с позывным «Коба» планировал еще в начале спецоперации. Но перед этим ему предстояло решить немало вопросов в гражданской жизни. В мае 2025-го, когда, как говорит он сам, «сошлись звезды», все-таки уехал за «ленточку», где вскоре переквалифицировался из штурмовика в оператора-сапера батальона беспилотных систем. Подробнее — в материале ИА «Высота 102».
Рассказывая о подписании контракта с Минобороны, «Коба» говорит настолько спокойно и размеренно, что внутри не остается сомнений — самому себе на эти ключевые в жизни вопросы он ответил уже давно. И однозначно.
— Планировал отправиться на СВО в самом начале, но не было возможности. Со временем закрыл все дела, все задачи решил, и, как говорится по-военному, звезды сошлись, — вспоминает участник боевых действий.
Год назад «Коба», родившийся в Дагестане, но всю сознательную жизнь проживший в городе на Волге, стал штурмовиком. Закалился. И, быстро осознав характер современных боевых действий, решил обучаться новому.
— Сейчас война совсем другая — компьютерная, — уверен «Коба». — И наш враг очень хитер. Он многое придумывает каждый день, поэтому мы должны идти наравне и даже опережать. Создать войска беспилотных систем было правильным решением.
Оператор-сапер уже отучился снаряжению дронов боеприпасами, а теперь постигает азы управления беспилотниками. По его словам, ничего сложного в этой науке нет. Главное, как и в любом другом деле, — прилагать усилия и гореть конкретной целью.
— Обучение дается нетяжело. Я всю жизнь пользовался компьютером и в молодости любил игры, — все так же спокойно и размеренно отвечает волгоградец. — На самом деле мужчина должен уметь всё в своей жизни. В первую очередь — защищать. Свою семью и свою Родину. Поэтому главное желание сейчас — желание победить.
Напомним, что в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.
Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет;
категория здоровья «А» и «Б»;
образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее;
обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»;
отсутствие судимостей.
Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.
По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73−49−96, 8−937−700−53−73 и на сайте.
Видео: Южного военного округа.