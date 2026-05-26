В центре Ростова произошло массовое отключение света из-за аварии на линии

В Ростове-на-Дону 26 мая произошло технологическое нарушение на электросетях, из-за которого часть центра города осталась без света. Об этом рассказали в социальных сетях компании «Донэнерго».
— Авария на линии шесть киловольт случилась в 14:36. Частично отключены потребители в границах улиц Седова, Большой Садовой, проспекта Театрального, переулков Крепостного и Газетного. Ориентировочное время восстановления электроснабжения составляет три часа, — уточнили в ресурсоснабжающей организации.
Напомним, в Ростовской области продолжается период штормовой погоды. Как ранее отмечал климатолог Александр Иошпа, на регион оказывает влияние циклон с севера страны, который принес интенсивные ливни и резкое похолодание до 10−12 градусов.
По прогнозам специалиста, обильные осадки со шквалистым ветром сохранятся на территории всей области до конца мая. Стабилизация метеоусловий и прекращение дождей ожидаются только в первую неделю июня благодаря выходу антициклона.
