Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иван Носков посетил последние звонки в самарских школах № 41 и 168

Глава Самары Иван Носков поздравил выпускников школ с последним звонком.

Источник: администрация Самары

Во вторник, 26 мая 2026 года, в учебных заведениях Самары отгремели последние звонки. Торжественные мероприятия в школах № 41 и 168 посетил глава города Иван Носков.

«В школу № 168 пришел вместе с ее выпускником — Героем России Михаилом Тамбовцевым. Ребята показали нам школьный музей, посвященный героям СССР и выпускникам-героям спецоперации. Интересно, что очень много героев СВО заканчивали в разные годы именно эту школу», — написал мэр в своем канале в МАХ.

В этом году в Самаре из 11-х классов выпускаются почти 4,5 тысячи учеников. Впереди у них — сдача ЕГЭ. Глава Самары пожелал всем выпускникам успешно сдать экзамены и поступить в выбранный вуз. Также Иван Носков выразил слова благодарности педагогам и родителям ребят.