В Красноярском крае золотодобытчик возместит нанесенный реке ущерб

Компания заплатит за загрязнение реки на юге Красноярского края.

Источник: Комсомольская правда

На юге Красноярского края компания «ЗапСибЗолото» с 2024 года добывала россыпное золото. Во время работ в реку Рудную попали грязные сточные воды. Это произошло не случайно и не в пределах нормы — предприятие нарушило технологическую схему, которую раньше согласовало с Росрыболовством. 26 мая в прокуратуре Красноярского края рассказали, какое наказание грозит руководству организации.

Прокурорская проверка подтвердила, что последствия для реки оказались очень серьезными. Лабораторные анализы показали: количество вредных веществ в воде превышало допустимую норму в 1400 раз. Это не мелкая погрешность, а настоящий удар по природе.

После проверки прокурор потребовал от организации устранить нарушения. Был заведены несколько административных дел. Компанию наказали за незаконное использование водного объекта, за нарушение правил охраны рек, а также за несоблюдение требований к сохранению рыбы и среды ее обитания.

В итоге золотодобытчику пришлось считать убытки. Вред, причиненный реке, оценили в 28,5 миллиона рублей. После вмешательства прокуратуры полтора миллиона уже выплачено. Оставшуюся сумму компания тоже должна возместить — в надзорном ведомстве следят за этим.