Должница по алиментам в Кузбассе спряталась от приставов в ванной

В Кузбассе должница по алиментам пряталась от судебных приставов в ванной. Об этом рассказывает издание vse42.ru со ссылкой на региональное Управление ФССП.
В отделе судебных приставов Ленинска-Кузнецкого, Полысаево и района находилось три производства о взыскании алиментов. Общая сумма долга превысила миллион рублей. Женщина не платила своим троим детям и скрывалась.
Приставы пришли к ней домой, но не застали. Затем они выяснили адрес ее сожителя и отправились туда. Мужчина открыл дверь и заверил, что должницы в квартире нет. Однако сотрудники все же осмотрели помещения. Женщину обнаружили в ванной комнате.
Ее доставили в отдел. В отношении должницы составили протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» КоАП.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!