Министерство информации обновило список запрещенных книг в Беларуси.
В последний раз список запрещенных к распространению печатных изданий обновлялся в феврале 2026 года. Тогда в него было внесено 16 книг (подробнее мы писали здесь).
В этот раз список пополнился 17 изданиями. В их содержании было установлено наличие информационных сообщений и материалов, распространение которых может нанести вред национальным интересам. В Мининформации подчеркнули, что на территории Беларуси распространять данные издания запрещено.
В частности, в список попали «Ночная сторона реки» Дженета Уинтерсона, «Наша рыбка» Фокса Робина, «Альтернат. Враг за спиной» Медины Мирай и другие зарубежные издания.
По состоянию на 26 мая 2026 года в список запрещенных печатных изданий внесено 258 книг.
