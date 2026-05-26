Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерство информации обновило список запрещенных книг в Беларуси

Министерство информации внесло 17 новых книг в список запрещенных в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство информации обновило список запрещенных книг в Беларуси.

В последний раз список запрещенных к распространению печатных изданий обновлялся в феврале 2026 года. Тогда в него было внесено 16 книг (подробнее мы писали здесь).

В этот раз список пополнился 17 изданиями. В их содержании было установлено наличие информационных сообщений и материалов, распространение которых может нанести вред национальным интересам. В Мининформации подчеркнули, что на территории Беларуси распространять данные издания запрещено.

В частности, в список попали «Ночная сторона реки» Дженета Уинтерсона, «Наша рыбка» Фокса Робина, «Альтернат. Враг за спиной» Медины Мирай и другие зарубежные издания.

По состоянию на 26 мая 2026 года в список запрещенных печатных изданий внесено 258 книг.

Тем временем власти сказали, где в Минске построят новые общежития квартирного типа.

Ранее мы узнали не самые очевидные штрафы в Беларуси весной и летом: за велосипед в подъезде, ремонт авто во дворе, кондиционер на стене дома, ветку сирени в руках и старые шины на клумбе.

А еще синоптики сказали, что принесет в Беларусь циклон Jule вместе с похолоданием и полярным воздухом.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше