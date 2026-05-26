Александр Устюгов исполнит песни Владимира Высоцкого с оркестром в Калининграде

В Калининградском театре эстрады в понедельник, 23 ноября, состоится концерт Александра Устюгова «Песни Владимира Высоцкого с оркестром». Актёр и музыкант представит трибьют-альбом с произведениями легендарного барда в новом звучании. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
Организаторы обещают гостям атмосферный и эмоциональный вечер: «Личные истории, рассказанные параллельно с музыкой, дадут возможность зрителю погрузиться в атмосферу прошлого, с радостью заглянуть в будущее».
Александр Устюгов известен по работе в театре и кино. Среди его ролей — Евгений Базаров в экранизации «Отцов и детей» Авдотьи Смирновой и Роман Шилов в сериале «Ментовские войны». Фильмография артиста насчитывает более сотни картин.
В 2015 году Устюгов создал собственный музыкальный коллектив и стал его фронтменом. Артист регулярно участвует в музыкальных премиях, среди которых «Шансон года» и «Звёзды Дорожного радио». В 2023-м он выступил ведущим и исполнителем на юбилейном концерте памяти Владимира Высоцкого.
Начало концерта — в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».