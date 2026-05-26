«То, о чём стоило мечтать»: калининградка оживила свои поэтические тексты, превратив их в мини-фильмы

Есть люди, которые не держатся за прошлое и не грезят о будущем — они живут прямо сейчас. Калининградка Александра Гиллярова — поэт, музыкант, композитор — именно такой человек. О своём творчестве она рассказала «Клопс».
Проекты Александры рождаются из минутного озарения, случайного знакомства, мимолётного взгляда на старый дом или упавший листок. Её тексты пишутся на одном дыхании и редко редактируются. Может быть, поэтому её любимое детище получило название «Живые стихи» — это цикл из десяти видеороликов. В основу каждого из них легло стихотворение.
А в августе в «Янтарь-холле» откроется её поэтическая фотовыставка — логичное продолжение этой истории и её краткий итог. Но только промежуточный: Александра не из тех, кто ждёт конца пути, и всегда в предвкушении нового начала.
Город, который не отпускает.
В Калининград Александра приехала в 2019 году — и, по её собственным словам, почти сразу стихи пошли «один за одним». Она и раньше не чуралась поэзии, родному Иркутску на тот момент уже успела посвятить целый сборник. Но Балтика ошеломила лавиной вдохновения. Именно здесь, у моря и старых кварталов, жизнь получила новый яркий импульс.
«Я вообще очень эмоциональная, чувствительная, я — эмпат, — признаётся поэтесса. — Меня вдохновляет всё: природа, города, поездки, путешествия… Но главное — люди! Иногда я просто знакомлюсь с кем-то, и… Вау! Божечки! Так может быть? Она просто само вдохновение…».
Так она познакомилась с актёром Артуром Фетисовым — и сперва предложила ему просто почитать стихи на камеру. Но этим всё не ограничилось. Тот познакомил её с будущей командой: режиссёром Вячеславом Некрасовым и видеографом Виталием Шемелиным.
Встреча оказалась судьбоносной: она помогла исполнить давнюю мечту Александры. Ей всегда хотелось, чтоб тексты стихотворений стали чем-то большим. Чтобы их можно было не просто услышать или прочитать, но и увидеть.
Режиссёр отобрал десять стихотворений из пятидесяти. Все они очень разные: одни лиричные, другие философские, третьи — звенят, как оголённый нерв, на грани крика. По каждому из них был создан сценарий мини-фильма, не длиннее 10 минут.
То, о чём стоило мечтать.
Съёмки начались осенью 2022 года. Первая серия, «Осенний лист», снималась в парке у башни Врангеля, у ручья возле поваленного дерева. Кстати, это дерево, говорит Александра, цело до сих пор, хотя другие успели вырубить. Это кажется ей очень символичным — ведь и герой стихотворения размышляет о вечном и преходящем.
«Режиссёр всегда смотрел гораздо глубже, — вспоминает Гиллярова. — У меня в этом стихотворении как бы умирает сам персонаж, умирает в сожалении… И они утопили опавший листок. Это было очень красиво и метафорично».
Изначально она рассчитывала на лиричные красивые видеоклипы. А получилось настоящее кино: «то, о чём стоило мечтать». Причём каждая новая серия сделана сложнее и профессиональнее, чем предыдущая.
Первая серия — это моноспектакль. Во второй актёров уже двое, в третьей появляется массовка, в четвёртой — в кадре непрофессиональный актёр и профессионалы на втором плане. Для пятой серии брали в театре специальный реквизит. А шестая, последняя из выпущенных на текущий момент, — самая развёрнутая. В ней снялась театральная актриса Екатерина Ложененко.
«Она получилась очень драматичная, — рассказывает Александра. — Уводит во внутреннюю трагедию… Но мне не хотелось темноты. Напротив, хотелось, чтобы у зрителя оставалась надежда и ощущение, что героиня всё-таки выбрала полёт, творчество, выбрала жизнь».
Очередной выпуск «Живых стихов» тоже будет необычным — музыкальным. Это песня «Точка отсчёта», которую Александра спела как вокалист и сама аранжировала.
Проект — не коммерческий, он полностью для души, так что все соавторы работают в свободном полёте, без дедлайнов и жёстких рамок. За четыре года вышли шесть короткометражек. Но никто никого не торопит, цель — не скорее добраться до финала, а получить удовольствие от процесса. И донести до зрителя что-то важное.
Время жить, господа! — говорит поэтесса. — Здесь и сейчас. Не в прошлом, не в будущем — вот тут, на этом месте".
Каждое её стихотворение — возвращение к моменту, благодаря которому оно родилось. Не жалеть о том, что было. Не бояться того, что будет. Слышать своё сердце и проявляться. Это не декларация — это буквально то, как живёт Александра: пишет стихи экспромтом, запускает новые проекты, не дожидаясь завершения старых, учится у каждого, кто может ей что-то дать. Даже у собственных детей.
Благодаря дочери — английский язык и TikTok. Благодаря сыну, который пишет музыку с шестнадцати лет, — собственные песни и освоение музыкальных редакторов. Тревога, радость, случайная встреча — всё, что ложится на душу, становится материалом для творчества.
Никогда не повторяться.
Публика и профессиональное сообщество «Живые стихи» оценили. Первая серия получила диплом за лучшую операторскую работу на международном фестивале видеопоэзии «Видеостихия». Третья — «Мёртвые стихи» — взяла там же второе место.
Но на вопрос, что будет дальше, появится ли второй сезон «Живых стихов», Александра отвечает без колебаний: нет. Десять текстов — и точка. Проект конечный.
Я не хочу повторяться, — объясняет она. — Не хочу делать так, как уже было сделано".
Это не усталость и не разочарование — это принцип. Александра — человек идеи и человек движения. Пока шли съёмки, параллельно она поставила спектакль «Я живая» по собственным стихам, записала два фортепианных альбома, выпустила сборник прозы, начала выступать как поющий поэт… Всегда что-то новое, пульсирующее текущей минутой.
Новая точка отсчёта.
«Живые стихи» движутся к финалу, а тем временем Александра и Виталий Шемелин работают над их логическим продолжением — поэтической фотовыставкой. Проект «Привет из Калининграда» — реализация давней идеи, которая возникла при переезде на Балтику одной из первых.
Тогда Александре захотелось написать книгу стихов, каждая страница в которой могла бы превратиться в открытку — вырвал её, наклеил марку и отправил друзьям «привет из Калининграда». Возможно, и это тоже воплотится. Но пока формат немного иной.
Это опять десять текстов, десять сюжетов — весна и лето в Калининграде глазами двух авторов. Александра пишет стихи, Виталий делает раскадровку, ищет локации, выстраивает сцену. Каждая фотография разворачивает образ стихотворения в визуальную историю.
Выставка откроется в августе в арт-пространстве «Янтарь-холла». Одновременно состоится презентация двух сборников стихов: «Привет из Калининграда» и «Время жить». Оба готовятся к печати прямо сейчас.
А в глазах Александры уже явно искрятся новые идеи, потому что каждый законченный проект для неё — прежде всего очередная точка отсчёта. Судя по всему, август в Калининграде это только подтвердит.
