Эксперт Титов назвал кроссоверы с пробегом, от покупки которых лучше отказаться

Роман Титов, заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом в ГК «Авилон», дал интервью «Российской газете», в котором рассказал о том, какие подержанные кроссоверы лучше избегать при покупке. Он подчеркнул, что вместо составления списка «плохих» моделей, стоит обратить внимание на пять основных групп риска на вторичном рынке.
Первая группа — это редкие китайские кроссоверы от малоизвестных брендов, которые не смогли завоевать устойчивую популярность и создать надёжную сервисную инфраструктуру в России.
Вторая группа — это возрастные американские кроссоверы от брендов, которые уже покинули легковой сегмент.
Третья группа включает автомобили от компаний, которые больше не имеют официального представительства в России.
Четвёртая группа — это сложные премиальные SUV старше 7−8 лет. Несмотря на привлекательную цену при покупке, их эксплуатация может оказаться дорогостоящей.
Наконец, пятая группа — это кроссоверы с неясной историей, большим количеством владельцев, сомнительным пробегом и признаками серьёзного кузовного ремонта. При выборе подержанного кроссовера важно учитывать не только цену, но и стоимость владения в долгосрочной перспективе.
Титов привёл несколько примеров, которые могут помочь избежать ошибок при покупке. Он рекомендовал с осторожностью относиться к редким китайским моделям прошлых лет, таким как Zotye и Lifan, возрастным Ford Kuga и Ford EcoSport, а также к Honda с неясной историей. Также он отметил, что стоит избегать старших британских премиальных кроссоверов, стоимость владения которыми может оказаться неожиданно высокой.
Эксперт подчеркнул, что проблема при выборе подержанного автомобиля заключается не только в его марке и модели. Важно учитывать доступность запчастей, качество предыдущего обслуживания, сложность электроники, ликвидность на рынке и понятность дальнейшей эксплуатации. Многие покупатели обращают внимание только на цену покупки, забывая о стоимости владения, что является серьёзной ошибкой.